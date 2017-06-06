Вторник, 6 июня 2017, 18:30 мск

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Челябинск

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Пьяная челябинка набросилась на общественников с кулаками

Пьяная челябинка набросилась на общественников с кулаками

В Челябинске пьяная женщина напала на общественников на привокзальной площади.

Как передает корреспондент РИА , компания челябинцев решила устроить алкогольные посиделки прямо на привокзальной площади города. В это время рядом находились общественники, поджидавшие цыганок на их излюбленном месте. Они же и сделали нетрезвой компании замечание и предложили выкинуть спиртное, что было воспринято одним из мужчин как шутка. А вот его спутница решила проучить неравнодушных граждан, и набросилась на них с кулаками.

Успокоить женщину никак не выходило, она постоянно выкрикивала оскорбления и даже пыталась разбить камеру. Что же касается цыганок, то они, заметив общественников, в этот раз решили обойти громкий конфликт стороной. Меж тем, нетрезвая женщина не переставала кричать и скандалить.

Впрочем, спустя полчаса криков и оскорблений, буйная гражданка все же успокоилась и покинула территорию площади.

Челябинск, Олег Кирьянов

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