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ОМОН задержал южноуральца, исполосовавшего бабушку

ОМОН задержал южноуральца, исполосовавшего бабушку

В Златоусте задержали неадекватного парня, едва не убившего пожилую родственницу.

Как сообщили РИА в пресс-службе областного управления Росгвардии, инцидент произошел накануне днем в квартире одного из домов на 8-ой линии по проспекту Гагарина.

Прибывшую на место патрульную группу прямо на лестничной клетке встретила пенсионерка с ножевыми ранениями груди, шеи и живота. 78-летняя женщина указала на обидчика – спрятавшегося в квартире внука.

При встрече с полицейскими молодой человек вел себя агрессивно, грозил с ними расправиться и покончить жизнь самоубийством. Судя по колото-резаным ранам на теле дебошира, вторую часть плана он уже практически воплотил в жизнь.

Чтобы справиться с безумцев, на место происшествия прибыло подкрепление бойцов ОМОН, а также бригада медиков.

Однако парень все не сдавался. В момент задержания 25-летний житель пытался ранить ножом силовиков.

Вскоре выяснилось, что молодой человек состоит на учете у психиатра. Для дальнейшего разбирательства и возбуждения уголовного дела задержанного отвезли в полицейский участок.

Челябинск, Юлия Димова

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