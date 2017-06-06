Челябинск вошел в число городов с высокими протестными рисками

Челябинск попал в число 15 крупных городов России с высокими протестными рисками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фонд «Петербургская политика» опубликовал майский рейтинг социально-политической устойчивости регионов.

События в регионах в мае отодвинули на второй план массовые выступления москвичей против реновации. Однако не только в Москве растет протестная активность. Она охватила крупнейшие города России, в том числе Челябинск.

Правда, пока эксперты оценивают уровень протестных рисков в южноуральской столице относительно невысоко: на 3 по 10-балльной шкале. «В 2016-2017 годах проходили экологические митинги (против строительства Томинского ГОКа, с требованием рекультивации Коркинского угольного разреза) и выступления обманутых дольщиков, однако они не привели к формированию сильного протестного тренда», – отмечают исследователи.

Вместе с тем, власти Челябинска продолжают прилагать усилия, чтобы такой тренд сформировался. Так, вчера один из организаторов антикоррупционного митинга 12 июня Алексей Табалов сообщил, что администрация города не согласовала проведение шествия против коррупции.

Напомним, ранее мэрия выразила согласие на проведение митинга 12 июня в сквере ДК Колющенко. Однако шествие от сквера Андреевского к месту акции городские власти решили не согласовывать. «Будем подавать в суд!» – коротко прокомментировал г-н Табалов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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