Суд арестовал недвижимость и банковские счета Михаила Юревича

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте имущества экс-губернатора Челябинской области.

Напомним, в рамках последнего уголовного дела против Юревича о получении взятки в 3,4 миллиарда рублей от предпринимателей Челябинской области представители СКР заявили о необходимости арестовать принадлежащие обвиняемому 8 банковских счетов и столько же объектов недвижимости.

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Как передает РИА «Новый День», по итогам рассмотрения ходатайства суд наложил арест на хранящиеся в Сбербанке, «Альфа-банке», «Челябинвестбанке», банке «Северный морской путь» и других учреждениях денежные средства Михаила Юревича.

Кроме того, арестовано имущество подследственного – квартира, гараж, парковка, земельные участки и нежилые помещения.

Челябинск, Юлия Димова

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