Власти Челябинска разорвали контракты на обслуживание трех маршрутов

Мэрия расторгла контракты с частными перевозчиками, обслуживавшими городские маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении транспорта Челябинска, решение о расторжении договоров принято в связи с систематическими нарушениями со стороны перевозчиков.

Речь идет о маршрутах №53 «Кардиоцентр – поселок Новосинеглазово», №68 «Автоцентр – поселок Смолино» и №104 «Бейвеля – поселок АМЗ».

Договоры на обслуживание указанных направлений прекратят свое действие 6 июля. Для бесперебойного оказания услуг по перевозкам на маршрутах № 53, №68 и №104 в ближайшее время будут объявлены открытые конкурсы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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