На Южном Урале сгорел еще один пассажирский автобус (ВИДЕО)

В Челябинской области за сутки выгорел второй по счету рейсовый автобус.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, очередное ЧП с общественным транспортом произошло накануне около 22:00 на въезде в Южноуральск. Сначала у автобуса 597-ого маршрута на ходу вспыхнул моторный отсек, затем пламя перекинулось на салон.

По рассказам очевидцев, в момент происшествия в автобусе находилось не более пяти пассажиров.

Водитель высадил людей и принялся самостоятельно тушить загоревшийся транспорт. Вскоре к нему присоединились проезжавшие мимо автомобилисты. На место ЧП вызвали спасателей. Однако спасти автомобиль не удалось: автобус выгорел дотла.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.

Напомним, еще один автобус загорелся накануне утром на трассе М-5 недалеко от Юрюзани. В момент происшествия в салоне находилось 46 пассажиров. Все они самостоятельно эвакуировались. В результате ЧП пострадавших нет.

Челябинск, Юлия Димова

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