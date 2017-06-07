Южноуралец отсудил у магазина 120 тысяч рублей за пропавшую покупку

В Челябинской области суд обязал магазин возместить покупателю ущерб за невыполненный заказ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Кыштымского горсуда, рассмотрен гражданский иск к магазину ООО «Стек Сервис» за несоблюдение условий договора купли-продажи. Заявитель пояснил, что в сентябре 2016 года заказал установку для удаления известковых отложений в отопительных котлах и водонагревателях. Стоимость товара составила 57 тысяч 380 рублей.

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Связавшись с менеджером магазина, южноуралец перечислил на счет продавца предоплату товара в размере 30 тысяч рублей. Оборудование должны были доставить в 10-дневный срок, однако заказ мужчина до сих пор не получил.

В декабре прошлого года возмущенный покупатель потребовал возвратить оплаченную часть покупки, но продавец претензию проигнорировал.

По итогам рассмотрения дела суд признал договор купли-продажи недействительным, взыскав в пользу покупателя перечисленные на счет компании 30 тысяч рублей, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда, неустойку более 20 тысяч, расходы на представителя в суде – 25 тысяч рублей, и штраф в размере 40,2 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

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