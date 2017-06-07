В Симе разбойники с гранатой и ножом напали на магазин

В Ашинском районе задержали вооруженных грабителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, звонок о нападении на продуктовый магазин в Симе поступил в дежурную часть 4 июня. Звонившая сотрудница пояснила, что двое мужчин, скрыв лицо под масками, ворвались в торговый зал и угрожая ей ножом и предметом, похожим на гранату, похитили деньги, сигареты и скрылись.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности преступников. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей 40 и 20 лет. В отношении задержанных возбудили уголовное дело. В ходе обысков у подозреваемых был изъят нож. Взрывоопасных предметов у грабителей не обнаружено, добавили в полиции.

В настоящее время мужчинам готовятся предъявить обвинение. Добавим, санкция части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Челябинск, Юлия Димова

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