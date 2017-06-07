В Челябинске на десять дней ограничат движение на оживленном перекрестке

На одном из самых оживленных перекрестков Челябинска ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети с 20 часов 9 июня до 6 часов 19 июня будет ограничено движение транспорта по улице Доватора от дома №35 до дома № 55 по улице Воровского.

Также в связи с производственными работами по выносу газопровода с 7 июня по 7 июля будет прекращено движение транспорта в Советском районе по улице Яблочкина от дома № 10 до улицы Омской.

Кроме того, в Тракторозаводском районе продлены работы по ремонту теплотрассы по улице Артиллерийской. Движение транспорта от дома 117/6 до дома 119 закрыто с 20:00 часов 9 июня до 06-00 часов 12 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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