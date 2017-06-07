В Челябинской области высокопоставленный чиновник и экс-полицейский присвоили полтора миллиона рублей

В Челябинской области замглавы города и бывший полицейский обвинили в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, заместителю главы Магнитского городского поселения и бывшему сотруднику отдела полиции Кусинского муниципального района предъявлено обвинение в мошенничестве.

По версии следствия, по указанию чиновника в 2014 – 2015 годах были незаконно подготовлены документы на местного жителя, кандидатуру которого предоставил бывший сотрудник полиции для участия в программе по переселению граждан из ветхо-аварийного жилья. После того, как по этому пакету документов была получена муниципальная квартира, южноуральцы оформили право собственности на нее и продали, присвоив вырученные деньги. Ущерб муниципалитету превысил 1,6 миллиона рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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