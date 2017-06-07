В Челябинске нашли пакет с частями человеческого тела

В Курчатовском районе Челябинска на улице нашли пакет с частями человеческого тела: головой, руками и ногами.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, шокирующая находка была сделана днем 6 июня возле одного из домов, расположенных на улице Куйбышева.

«Следственными органами СК РФ по Челябинской области по данному факту открыто уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство)», – отмечают в ведомстве.

На данный момент следователи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности погибшего, а также выявление лиц, причастных к совершению данного преступления, добавляют в Следственном комитете.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 07.06.17

В Челябинской области высокопоставленный чиновник и экс-полицейский присвоили полтора миллиона рублей. / В Челябинске на десять дней ограничат движение на оживленном перекрестке. / В Симе разбойники с гранатой и ножом напали на магазин. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»