В Челябинске сутки спасали котенка из двухметровой трубы

Челябинцам пришлось пригнать кран, чтобы вытащить котенка из двухметровой трубы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», животное застряло под опорой ЛЭП на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Ворошилова на глубине более двух метров и не реагировало ни на какие внешние раздражители. Вероятно, обессиленный котенок оставил попытки выбраться из западни.

По словам одной из местных жителей, котенку на вид не более 5 месяцев, сам он застрял в трубе, диаметр которой не более 20 сантиметров, пишет «Первый областной». Пытаясь как-то выманить животное, горожане оставили ему корзинку с рыбой и куском материи с каплей валерьянки под ней. Поднять животное пытались самыми разными способами. Пробовали даже попросить районную администрацию открутить столб, но чиновники остались безучастны. Тогда челябинцам посоветовали обратиться в компанию, в ведении которой находится опора. Только после этого, наконец, удалось вызволить животное.

Кран к месту происшествия прислала организация, которая и установила этот столб. В итоге труба была демонтирована, что позволило достать кота. Конструкцию сейчас устанавливают снова, рассказал один из горожан. Вся эта операция, к слову, заняла почти сутки, причем, никто не знает, как долго животное пробыло в западне до этого.

Челябинск, Олег Кирьянов

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