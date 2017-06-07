Рационализаторы ММК за два месяца сэкономили предприятию 5 миллионов рублей

На ММК определили победителей конкурса на лучшее рационализаторское предложение в номинации «Энергосбережение».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», первое место в основной категории конкурса – «Энергосбережение» – получили специалисты паровоздуходувной электростанции (ПВЭС).

Авторами рацпредложения стали начальник ПВЭС Ринат Даутов, начальник смены Андрей Зуевский и начальник котельного участка Руслан Сулейманов. Они сумели в разы снизить потребление дорогостоящего покупного природного газа, предназначенного для работы доменных печей. Он был успешно заменен на побочные продукты собственного производства, которые получаются в цехах комбината при выплавке чугуна и изготовлении кокса.

После масштабной модернизации цехи комбината стали в разы больше вырабатывать коксового и доменного газа, которые также являются важной составляющей работы электростанции.

Решив заменить природный газ коксовым, рационализаторы сумели приспособить для сжигания коксового газа горелки природного газа. Экономия за последние два месяца составила полтора миллиона кубов природного газа – это порядка 5 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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