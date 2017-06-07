В челябинском индустриальном парке «Станкомаш» нарушали экологическое законодательство

Резидента челябинского индустриального парка поймали на нарушении экологического законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Ленинском районе южноуральской столицы надзорное ведомство выявило 8 предприятий, нарушающих законодательство об охране атмосферного воздуха.

При этом два предприятия осуществляли производственную деятельность, связанную с выбросами вредных загрязняющих веществ, в отсутствие соответствующего разрешения. «Установлено, что ООО «СПК-Чимолаи» и ООО СК «ИнтерПол», осуществляющие деятельность по изготовлению металлоконструкций, эксплуатируют источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, – сообщили в прокуратуре. – Однако соответствующие разрешения ни то, ни другое предприятие в установленном законом порядке не получило».

В отношении должностного лица ООО «СПК-Чимолаи», ответственного за соблюдение природоохранного законодательства, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, материалы направлены для рассмотрения в министерство экологии Челябинской области. Отметим, что это предприятие размещено на территории единственного в Челябинской области сертифицированного индустриального парка «Станкомаш».

Директор ООО СК «ИнтерПол» привлечен к административной ответственности, ему придется выплатить штрафы на общую сумму 43 тысячи рублей.

По результатам рассмотрения представления прокурора приняты действенные меры по устранению нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха, 9 должностных лиц предприятий привлечены к ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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