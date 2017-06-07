В Челябинске родители первоклассников подрались, записывая детей в школу

Жители челябинского микрорайона Парковый не поделили места в новой школе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», небывалый ажиотаж среди родителей будущих первоклашек вызвало объявление о начале приема заявок в образовательный центр №2 на Краснопольском проспекте.

Часть горожан, боясь не получить долгожданное место в ближайшей от дома школе, занимали очередь с вечера 5 июня. Некоторые и вовсе брали с собой спальники, матрасы, ночуя прямо в коридоре здания центра детского творчества, где на следующий день принимали документы. В результате к 9 часам утра (за 5 часов до начала приема) очередь перевалила за две сотни.

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Понимая, что нереально отследить очередность стоящих в толпе парковчан, кто-то из родителей предложил составлять списки желающих попасть в школу, чтобы затем передать их специалистам. Другие эту идею поддержали, однако вышедшая к родителям сотрудница образовательного учреждения внезапно заявила, что будет принимать родителей в порядке живой очереди. В итоге толпа челябинцев в один момент бросилась ко входу в здание, началась давка. «Это просто фантастика! Пришли вчера подавать документы, а там ор, крик, ругань и, говорят, драка была, – написала участница интернет-сообщества «Парковый Челябинск, оказавшаяся уже 501-ой в списке заявителей.

Между тем, представители городского комитета по делам образования причин для беспокойства не видят.

«Внимание! Уважаемые родители будущих учеников школы в Парковом! Информация от комитета по делам образования: не пытайтесь записаться в новую школу все в один день! Прием продлится до 5 сентября. Детей с закреплённой территории примут всех, сколько бы их ни было. Расходитесь, документы можно будет подать в любой последующий день, спокойно и без давки!», – сообщается на странице сообщества микрорайона.

Челябинск, Юлия Димова

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