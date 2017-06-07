«Всех на мыло!» Бывшие сотрудники МУП «Челябавтотранс» вышли на пикет (ФОТО, ВИДЕО)

Бывшие работники МУП «Челябавтотранс» отчаялись ждать, когда им вернут долги по зарплате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пикет бывших работников муниципального перевозчика собрал на Алом поле около 200 человек. Пришли те, у кого сегодня был выходной день (после банкротства предприятия его сотрудников трудоустроили в ООО «Общественный городской транспорт», обслуживающее муниципальные автобусные маршруты). Требование было одно: выплатить заработную плату за март и апрель, а также все причитающиеся при сокращении компенсационные выплаты.

«Челябавтотранс» задолжал каждому из своих сотрудников от 20 до 100 тысяч рублей

Участники акции протеста скандировали «Верните наши деньги!» и возмущались тем, что представители мэрии не пришли для разговора с пикетчиками. Достаточно быстро возмущение достигло предела. Спустя примерно полчаса внимание пикетчиков привлек мужчина, наблюдавший за мероприятием со стороны. Собравшиеся приняли его за начальника управления транспорта Челябинска Романа Болотова. Часть пикетчиков ринулась в его сторону, мужчина предпочел ретироваться. Самые приметливые потом рассказали, что он направился в сторону здания, где размещено городское управление транспорта.

Между тем, толпа продолжала бушевать. Организованно скандировавших «Верните наши деньги!» начали перекрикивать особо экзальтированные дамы, предлагавшие различные нетрадиционные варианты общения с чиновниками всех мастей и рангов.

Кто-то из участников предложил выйти на дорогу и перекрыть движение. Мол, уж тогда городские власти точно их услышат, раз не удосужились прийти к протестующим сами. В ситуацию пришлось вмешаться полиции: стражи порядка призвали пикетчиков не выходить за рамки согласованного мероприятия.

В итоге бывшие сотрудники «Челябавтотранса» ограничились отправкой делегации к начальнику управления транспорта. Г-н Болотов заверил пикетчиков, что 20 из 27 миллионов общей задолженности перед работниками поступят на их карты до конца недели. Правда, убедить собеседников до конца ему так и не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак, Николай Бутов

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