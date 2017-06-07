Шило на мыло: в Еманжелинске жильцов ветхо-аварийного дома переселили в многоэтажку с дырявой крышей

Жители Еманжелинска пожаловались на разваливающуюся новостройку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собственники ветхо-аварийных квартир, участвовавших в федеральной программе переселения, обратились в региональное отделение ОНФ России.

Три года назад еманжелинцы получили квартиры в новом доме. Но уже после первых дождей в многоэтажке начала протекать крыша и потрескались стены. Проведенная экспертиза выявила большое количество строительных недоделок, в том числе нарушений при возведении кровли.

В 2015 году в аварийной новостройке провели частичный ремонт, однако спустя два года ситуация лишь усугубилась.

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На сегодняшний день в многоквартирном доме продолжает протекать крыша и не работает система вентиляции. При очередном осмотре помещений сотрудники управления государственного строительного надзора признались, что в здании полно скрытых дефектов.

По данным общественников, на последней встрече жильцов с местными органами власти была достигнута следующая договоренность: в ближайшее время собственники дома составят реестр всех замечаний, а затем подрядная организация займется их устранением. По предварительной информации, строители уже заявили о готовности приступить к ремонту 13 июня. Чтобы ситуация с некачественным ремонтом не повторилась, инициативной группе жильцов аварийной новостройки посоветовали самостоятельно следить за ходом и результатами работ.

Челябинск, Юлия Димова

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