Южноуральцы стащили с перегона больше тонны железнодорожных деталей

Жители Челябинской области вчетвером утащили с железнодорожного перегона больше тонны деталей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, инцидент произошел на перегоне «Сыростан – Флюсовая» (ЮУЖД).

Выехавший на место происшествия наряд транспортной полиции задержал четверых местных жителей. У мужчин изъяли больше 1 тысячи килограммов железнодорожных деталей стоимостью 7 тысяч 500 рублей, которые не успели убрать с перегона после проведенного ремонта.

Похищенное южноуральца планировали продать, однако реализовать планируемое им помещали правоохранители.

Следователи Линейного отдела полиции на станции Златоуст возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Челябинск, Виктор Елисеев

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