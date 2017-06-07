Южноуралец попал за решетку, отказавшись снять тонировку

Житель Магнитогорска отправился в спецприемник за отказ снять тонировку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», машину с излишне темной тонировкой наряд ДПС остановил 6 июня: светопропускаемость передних боковых стекол автомобиля марки ВАЗ-2105 составляла всего 1,5% при допустимом значении в 70%.

22-летнему водителю выписали штраф в 500 рублей и вручили письменное требование снять пленку с боковых стекол. Однако южноуралец не поспешил избавиться от тонировки. Через некоторое время он был остановлен другим нарядом ДПС. На этот раз, пишет «Верстов.Инфо», сотрудники ГИБДД составили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Материалы дела передали в Правобережный районный суд Магнитогорска, который приговорил нарушителя к административному аресту сроком на трое суток.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.06.17

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