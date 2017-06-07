Среда, 7 июня 2017, 15:30 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

Южноуралец попал за решетку, отказавшись снять тонировку

Южноуралец попал за решетку, отказавшись снять тонировку

Житель Магнитогорска отправился в спецприемник за отказ снять тонировку.

Как передает корреспондент РИА , машину с излишне темной тонировкой наряд ДПС остановил 6 июня: светопропускаемость передних боковых стекол автомобиля марки ВАЗ-2105 составляла всего 1,5% при допустимом значении в 70%.

22-летнему водителю выписали штраф в 500 рублей и вручили письменное требование снять пленку с боковых стекол. Однако южноуралец не поспешил избавиться от тонировки. Через некоторое время он был остановлен другим нарядом ДПС. На этот раз, пишет «Верстов.Инфо», сотрудники ГИБДД составили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Материалы дела передали в Правобережный районный суд Магнитогорска, который приговорил нарушителя к административному аресту сроком на трое суток.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.06.17

Челябинка отсудила у семьи умершего сожителя расходы на его лечение. / В Челябинске студентки организовали наркокартель. / Южноуральцы стащили с перегона больше тонны железнодорожных деталей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Челябинск, все новости

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Челябинка отсудила у семьи умершего сожителя расходы на его лечение

В Челябинске студентки организовали наркокартель

Южноуральцы стащили с перегона больше тонны железнодорожных деталей

Шило на мыло: в Еманжелинске жильцов ветхо-аварийного дома переселили в многоэтажку с дырявой крышей

В челябинском парке Гагарина зафиксировали превышение скорости
Все новости