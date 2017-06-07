Лжесотрудник ММК обманул доверчивых южноуральцев почти на полмиллиона рублей

Магнитогорец «заработал» на имени ММК почти полмиллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска, местный житель признан виновным в мошенничестве.

Предприимчивый магнитогорец представлялся сотрудником ММК и договаривался о поставках еврокубов, получая от клиентов оплату, однако, не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Более того, мошенник требовал от жертв оплачивать доставку несуществующей продукции. Так, с 12 по 21 марта 2015 года южноуралец заявил одному из заказчиков, что для обеспечения поставки ранее заказанных еврокубов и металлопроката, требуется оплатить услуги компании-перевозчика стоимостью 10 тысяч рублей, а позднее потребовал от него еще 15 тысяч. Всего же мужчина вытянул из клиента за поставку несуществующей продукции ММК 320 тысяч рублей.

Кроме того, мужчина набирал людей на несуществующие курсы повышения квалификации с перспективой будущего трудоустройства на ММК, не имея для этого никаких реальных оснований. За эти курсы он также брал с граждан деньги. Следователи впоследствии установили более двадцати фактов преступлений, которые подпадают сразу под несколько статей УК РФ. В общей сложности мужчина заработал на доверчивых горожанах 485 тысяч рублей.

Орджоникидзевский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 42 месяца. Свое наказание осужденный будет отбывать в колонии общего режима.

Челябинск, Олег Кирьянов

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