В Карабаше осудили южноуральца, забившего собутыльницу до смерти

Житель Карабаша до смерти забивший собутыльницу, отправится в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Карабашского городского суда, южноуралец признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Трагедия произошла в мае минувшего года в Карабаше. Южноуралец в тот день вместе со своей будущей жертвой употреблял алкоголь, в ходе совместного застолья между ними возникла ссора, в результате которой мужчина нанес женщине несколько ударов рукой в область головы. Пострадавшая впоследствии была доставлена в медицинское учреждение с кровоизлиянием, гематомами, ушибами и ссадинами. Эти телесные повреждения оказались летальными – спустя две недели пострадавшая скончалась в больнице.

Во время судебных слушаний обвиняемый свою вину признал лишь частично, заявив, что от его ударов женщина погибнуть не могла. По словам карабашца, он хотел лишь проучить собутыльницу после того, как она укусила его за бровь. Мужчина утверждал, что нанес женщине два удара ладонью по лицу, а после оттолкнул, после чего та упала и ударилась об пол головой. Более того, после этой стычки женщина якобы поднялась и отправилась спать. Уже на следующий день, по словам обвиняемого, его жертва в присутствии других лиц неоднократна падала и билась головой о радиатор отопления. Кроме того, находясь в нетрезвом состоянии, она якобы начала бегать по квартире, а после выскочила в подъезд, где он нашел ее лежащей на ступеньках головой вниз.

Суд счел показания обвиняемого попыткой обелить себя и принял во внимание тот факт, что следователи полностью доказали его вину. В результате злоумышленник был приговоре к лишению свободы сроком на 10 лет.

Челябинск, Олег Кирьянов

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