С парковки ТРК в Миассе угнали две дорогие иномарки

Два дорогостоящих автомобиля были угнаны со стоянки у торгово-развлекательного комплекса в Миассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», престижные автомобили Lexus NX200T и Toyota Highlander были угнаны за одну ночь. Для поиска похищенных транспортных средств местная полиция ввела план «Перехват», но задержать угонщиков не удалось.

По некоторым данным, дорогостоящие автомашины были похищены злоумышленниками между 22 часами понедельника и половиной первого ночи вторника, 6 июня, пишет «АиФ». Владельцами этих автомобилей являются женщины в возрасте 32 и 38 лет, возможно, родственницы. Угнанные автомобили были оснащены системами сигнализации, однако от кражи это их не уберегло.

Общая сумма причиненного угонщиками ущерба оценивается примерно в 4 миллиона рублей. Позднее факт этого происшествия подтвердили в управлении МВД по городу.

Челябинск, Олег Кирьянов

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