Цены на бензин в Челябинске резко пошли вверх

Челябинцы обеспокоены ростом цен на бензин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего за два дня автомобильное топливо на АЗС Челябинска подорожало почти на рубль.

По словам встревоженных граждан, в течение недели бензин в городе несколько раз дорожал на 50 копеек. Так, по состоянию на сегодняшний день, стоимость бензина на заправках «Газпром» составляет 35 рублей 30 копеек, при этом, днем ранее ценник был на 50 копеек ниже, а до этого его стоимость, и вовсе, составляла всего 34 рубля 30 копеек, пишет «Челябинск.74».

А вот региональные антимонопольщики утверждают, что повода для опасений у граждан не. По словам главы пресс-службы управления ФАС в Челябинской области Натальи Мартынюк, рост цен на топливо вызван началом посевной кампании, что и привело к увеличению спроса. Данная тенденция, как утверждают в ФАС, наблюдается не только в городе, но и во всей Челябинской области, а также в других регионах страны и носит сезонный характер. Правда, в южноуральском правительстве буквально на днях сообщили, что посевная в регионе подходит к концу.

И все же в антимонопольном ведомстве отмечают, что цены на бензин на Южном Урале пока остаются одними из наиболее низких во всем Уральском округе, да и их рост нельзя назвать чрезмерно резким.

Челябинск, Олег Кирьянов

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