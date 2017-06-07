Не садись, убьет: в Челябинске суд приостановил работу частного перевозчика

В Челябинске суд приостановил работу ООО «Лимпопо», обслуживающее три городских маршрута.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП Челябинской области, в ходе проверки участников рынка пассажирских перевозок областного центра представители автодорожного надзора установили, что компания занимается предпринимательской деятельностью с грубыми нарушениями транспортного законодательства и лицензирования.

Установлено, что автобусы выходили на маршруты с неисправностями, запрещающими их эксплуатацию, водители не имели расписания движения, схемы маршрутов с указанием опасных участков, в салонах отсутствовала информация о правилах перевозки пассажиров и багажа, горожанам не выдавали билеты.

При рассмотрении дела суд признал транспортную компанию нарушившей часть 4 статьи 14.1.2 КоАП. При назначении наказания учитывалась степень ответственности перевозчика. Из дела следует, что правонарушение является грубым, компания своей деятельностью создает реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Кроме того, только за прошедший год перевозчик трижды привлекался к административной ответственности за нарушение условий, прописанных в лицензии. Организации были выписаны штрафы, оплату которых, собственно, как и устранение грубых нарушений, ее владелец проигнорировал.

В итоге работа «Лимпопо» по обслуживанию пассажиров в городском и пригородном сообщении приостановлена сроком на 70 суток. Накануне после возбуждения исполнительного производства приставы выехали по указанному в документах адресу, однако должника там не нашли. В связи с реальной угрозой жизни и здоровью пассажиров сегодня сотрудники ГИБДД остановили микроавтобусы 24, 66 и 85-ого маршрутов, принадлежащие данному перевозчику. В результате пассажиров маршруток отправили другим транспортом, а водителей предупредили об административной ответственности за нарушение лицом, не являющимся должником, исполнительного производства. Отметим, санкция данной статьи предусматривает для физических лиц штрафы от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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