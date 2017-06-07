Последний фигурант дела о побоище на рок-фестивале «Торнадо» заявил, что его делают «стрелочником»

Начался суд над последним фигурантом дела о побоище на фестивале «Тронадо» в Миассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Александр Гирь, обвиняемый в организации массовых беспорядков на рок-фестивале «Торнадо» в 2010 году, заявил, что его решили сделать «крайним, стрелочником». Об этом он сказал журналистам в ходе первого заседания Челябинского областного суда, начавшего сегодня рассмотрение его дела.

«У нас в стране же любят искать крайних, вот, решили стрелочником сделать меня, – заявил обвиняемый. – А ведь меня в тот день там даже не было. Я был на фестивале в качестве vip-гостя, но никаких беспорядков не устраивал».

Само первое заседание оказалось достаточно скоротечным. Прокурор зачитал обвинительное заключение, на чем, собственно, все и закончилось. Отметим, что ни один из 37 пострадавших в событиях семилетней давности в суд не пришел.

Напомним, в конце августа 2010 года на территории детского лагеря в Миассе проходил рок-фестиваль «Торнадо-2010». Согласно материалам дела, в первый день мероприятия у хозяина местной шашлычной Роберта Назаряна и его знакомого из Челябинска Александра Гиря произошел конфликт в летнем кафе с нетрезвой компанией посетителей фестиваля. Оба предпринимателя, по данным следователей, имели связи в околокриминальных кругах Южного Урала. Через своих приятелей они собрали несколько десятков молодых людей, которые 29 августа, вооружившись палками, битами, арматурой и травматическим оружием, ворвались на площадку «Тронадо» и начали избивать всех, кто попадался под руку.

В 2012-2014 годах Челябинский облсуд вынес приговор 12 участникам и 4 организаторам расправы. Александр Гирь скрылся от правоохранителей и в течение пяти лет находился в международном розыске. В июне прошлого года его задержали в столичном аэропорту Шереметьево, после чего расследование уголовного дела возобновили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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