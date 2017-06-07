Солнце-убийца: на Южном Урале растет число больных меланомой

В Челябинской области почти две тысячи жителей имеют диагноз «меланома кожи».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального минздрава, в группу риска по заболеваемости меланомой входят те, у кого родственники уже страдали поражением кожи, обладатели большого количества родинок на теле, работники вредных производств, а также люди старше 30 лет, посещающие солярий, часто бывающие на солнце, в жарких странах и имеющие в анамнезе солнечные ожоги (даже в раннем детстве).

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В Челябинской области меланома диагностируется в 6-7 случаях на 100 тысяч населения, ежегодный прирост заболевания составляет 2%. В общей сложности на долю данного вида опухолей приходится 1,5% всех злокачественных новообразований. В связи с тем, что меланому видно на коже, более 80% случаев заболевания выявляется на 1-2 стадиях.

Несмотря на раннюю диагностику, ежегодно от меланомы в Челябинской области умирают 90-100 человек. Причем 15% летальных исходов регистрируется в первый год с момента установления диагноза.

В рамках всероссийского проекта «Онкологическая настороженность: своевременная диагностика – успех в лечении» для сотрудников промышленных предприятий Миасса и Златоуста в ближайшем будущем будут организованы консультации врачей-дерматологов и онкологов с использованием специального оборудования. График и сроки осмотров заводчанам пообещали объявить позднее.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.06.17

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