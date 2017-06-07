Составлен фоторобот челябинца, разгуливавшего с расчлененкой в пакете

В Челябинске появились новые подробности убийства с расчленением.

Как уже сообщало РИА «Новый День», днем 6 июня на тротуаре возле одного из домов по улице Куйбышева был найден пакет, в нем лежала человеческая голова, руки и ноги.

Прибывшие на место криминалисты не смогли определить даже пол убитого. Пролежав несколько дней в мешке из-под сахара, останки сильно прогнили. Страшную находку отправили на судмедэкспертизу. По факту убийства возбудили уголовное дело.

В ходе расследования зверского преступления следователи допросили одного из свидетелей. Им оказался челябинский таксист, случайно встретивший на ночной улице подозрительного мужчину с окровавленным пакетом в руках. Как утверждает водитель, он отменил заявку, подъехал к пешеходу и спросил, что он несет. Разозленный мужчина ответил, что внутри мусор. Таксист потребовал показать содержимое, а когда горожанин открыл пакет, отчетливо почувствовал запах гниения. Автомобилист стал звонить в полицию, а остановленный им челябинец, воспользовавшись случаем, бросил пакет и убежал. Впоследствии правоохранители составили фоторобот подозреваемого. Известно, что разыскиваемому около 50 лет, мужчина был одет в куртку серого цвета.

В настоящее время проводится опрос остальных очевидцев. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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