«Эвакуируют за пять минут, обслуживают три часа»: челябинцы жалуются на двойные очереди и бардак на штрафстоянке

Жители Челябинска столкнулись с тотальной неорганизованностью сотрудников городской штрафстоянки.

Накануне десятки автомобилистов, оставившим машины на парковках для инвалидов и под знаками «стоянка запрещена», оказались в заложниках у сотрудников муниципальной организации, отвечающей за эвакуацию автотранспорта.

В редакцию РИА «Новый День» обратилась жительница Челябинска, на протяжении трех часов пытавшаяся вернуть свой автомобиль. Не найдя более подходящего места, женщина припарковала машину на улице Васенко и ушла на работу. Оставленную на тротуаре машину эвакуировали через несколько минут после того, как она появилась. Хозяйка легковушки узнала об исчезновении машины только вечером. Сначала женщина решила, что авто угнали (об эвакуации владельцев не оповещают) и обратилась к патрулирующим территорию стражам порядка.

Те безучастно предположили, что авто забрали на штрафстоянку. Чтобы проверить версию, женщина позвонила на штрафстоянку, расположенную на улице Братьев Кашириных, но трубку никто не взял. Приехав на место, челябинка оказалась в конце огромной очереди из других нарушителей правил парковки, продолжая сомневаться, действительно, ли ее автомобиль находится там.

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Добиться какой-либо информации от работников штрафстоянки горожанке не удалось. За металлической дверью с надписью «Входить строго по одному, даже если вы вместе» в окне «выдачи» показалась лишь одна сотрудница, не пожелавшая отвечать на вопросы вне очереди. В толпе возмущенных водителей горожанка узнала, что в данном окне ей выдадут лишь протокол задержания транспортного средства, с которым затем нужно пройти в здание через дорогу, где располагается ГИБДД Калининского района. Там нарушителю выпишут штраф и снова отправят на штрафстоянку, где надо будет выстоять вторую, не менее длинную очередь. Принимать через одного только пришедших и уже получивших штраф автолюбителей, все та же дама в окне выдачи отказалась.

Пока тянулась бесконечная очередь, автомобилисты обсуждали слаженную работу представителей ГИБДД и эвакуаторщиков. «Припарковался, одним колесом встав на тротуар, и вышел буквально на пять минут. Прихожу – машины нет. Ну, все, подумал, угнали, – рассказывает челябинец. – Выходит, они за мной следили, пока я правила нарушал?! Там, чтобы эвакуатору встать вдоль дороги, надо еще постараться. Плюс стрела крана будет подниматься минуты две, не меньше. Значит, заранее все продумали». «Да там все водители рассыпались, как только эвакуатор показался!», – объяснил наличие свободных мест на парковке другой автомобилист. «Лучше бы с такой же скоростью сейчас нас обслуживали, а то очередь совсем не движется», – возмутился третий участник разговора.

Примечательно, что даже после оплаты «услуг» эвакуатора и хранения авто приключения для челябинских автомобилистов не заканчиваются. Выйдя на стоянку, охраняемую не хуже режимных объектов, уставший автомобилист должен наугад определить, где именно припаркована его машина. А если авто не оборудовано сигнализацией, сделать это еще труднее.

Кстати, время «хранения» автомобиля на штрафстоянке приходится оплачивать с учетом потраченного на стояние в очереди.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.06.17

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