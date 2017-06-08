Защита топ-менеджера «Макфы» не смогла оспорить в Челябинске его арест

Топ-менеджера челябинской «Макфы» оставили в СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня была рассмотрена апелляция адвокатов руководителя московского филиала ОАО «Макфа» Андрея Чуркина на его помещение в СИЗО.

Защита одного из фигурантов дела бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича просила изменить их подопечному меру пресечения на иную, не связанную с лишением свободы, в том числе на домашний арест или залог на сумму, определенную судом. При этом адвокаты предоставили гарантийное письмо за подписью генерального директора ОАО «Макфа» о том, что предприятие на срок разбирательства по делу готово предоставить своему топ-менеджеру служебную квартиру для отбытия домашнего ареста, либо заплатить необходимую сумму залога. Тот факт, что Чуркин не проживает по месту своей регистрации, по мнению защиты, не может являться причиной избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сам Андрей Чуркин, участвовавший в заседании посредством видеоконференц-связи (телемоста), не соглашаясь с предъявленным ему обвинением, поддержал позицию своих адвокатов относительно меры пресечения.

Прокурор заявила, что Чуркин обвиняется в совершении преступления коррупционной направленности, которое является особо тяжким, и просила оставить постановление Центрального районного суда Челябинска без изменения.

Судья апелляционной инстанции не согласился ни с одной из сторон. Андрей Чуркин останется в СИЗО, но не до 26 июля, как постановила первая инстанция, а до 24 июля.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, топ-менеджер обвиняется в посредничестве при получении взяток Михаилом Юревичем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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