Дорожный коллапс: власти Копейска игнорируют ямочный ремонт

Жители Копейска жалуются на дорожные ямы, колейность, отсутствие асфальта и бездействие чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на неудовлетворительное качество дорожного покрытия горожане пожаловались организаторам проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Напомним, любой южноуралец может занести на интерактивную карту аварийный участок дороги.

На данный момент в Челябинской области выявлено уже 233 километра «убитого» асфальта (еще пару недель назад протяженность непроезжих участков улично-дорожной сети составляла 208 километров). И если ранее во главе дорожного антирейтинга стоял Челябинск, сегодня в лидеры выбился Копейск.

Жители челябинского пригорода открыто заявляют о бездействии копейской администрации и неисполнении обязательств по восстановлению дорожного полотна. По данным общественников, несмотря на короткий летний период, к ямочному ремонту дорожные службы города в этом году еще не приступали. При этом погода и температурный режим с легкостью позволяют это сделать.

По данной проблеме активисты уже направили запрос в мэрию Копейска и в региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта с требованием обозначить сроки и планы ремонтных работ. Также общественники намерены обратить внимание властей на плохое состояние гарантийных участков дорог, ремонт которых только в прошлом году обошелся Копейску в 17 миллионов рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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