Четверг, 8 июня 2017, 09:52 мск

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Суд заставил ашинских чиновников очистить берег реки от шлака

Суд заставил ашинских чиновников очистить берег реки от шлака

Администрация Аши до последнего сопротивлялась, не желая очищать берег памятника природы от отходов производства.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, факт незаконного размещения отходов металлургического производства на правом берегу Аши был выявлен в ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства. Между тем, шлак, которым был завален берег водного источника, согласно заключению специалистов, относится к отходам III класса опасности.

Прокурор города обратился в суд с требованиями возложить на администрацию Ашинского муниципального района обязанность по освобождению указанного земельного участка.

Ашинский городской суд согласился с доводами прокурора и вынес решение об удовлетворении требований. Однако местные чиновники оспорили его в апелляционной инстанции. Но и судебная коллегия Челябинского областного суда признала правоту прокуратуры, оставив решение городского суда без изменения.

Судебный акт вступил в законную силу, чиновники обязаны исполнить судебное постановление.

Челябинск, Виктор Елисеев

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