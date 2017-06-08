Суд заставил ашинских чиновников очистить берег реки от шлака

Администрация Аши до последнего сопротивлялась, не желая очищать берег памятника природы от отходов производства.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, факт незаконного размещения отходов металлургического производства на правом берегу Аши был выявлен в ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства. Между тем, шлак, которым был завален берег водного источника, согласно заключению специалистов, относится к отходам III класса опасности.

Прокурор города обратился в суд с требованиями возложить на администрацию Ашинского муниципального района обязанность по освобождению указанного земельного участка.

Ашинский городской суд согласился с доводами прокурора и вынес решение об удовлетворении требований. Однако местные чиновники оспорили его в апелляционной инстанции. Но и судебная коллегия Челябинского областного суда признала правоту прокуратуры, оставив решение городского суда без изменения.

Судебный акт вступил в законную силу, чиновники обязаны исполнить судебное постановление.

Челябинск, Виктор Елисеев

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