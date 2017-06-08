Подростка из Кыштыма отправили в «психушку» за сообщение о бомбе

Ложное сообщение о бомбе обернулось для южноуральского подростка принудительным лечением.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской областной прокуратуре, 17-летний южноуралец 11 января этого года решил помочь своему другу, попросившему «отмазать» его от школьных занятий.

Юный кыштымец не придумал ничего лучше, как позвонить в школу и сообщить, что в учебном заведении заложена бомба. Сделал он это из хулиганских побуждений, пришли к выводу следователи.

Молодого человека направили на экспертизу. «Согласно заключению медицинских экспертов, подросток по психическому состоянию представляет опасность для себя и общества, может причинить иной существенный вред, поэтому нуждается в принудительном лечении», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Постановлением Кыштымского городского суда Челябинской области юноша направлен на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.

Постановление суда вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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