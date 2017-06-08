«Отработки» вне закона: прокуратура потребовала прекратить использовать детский труд в школах Троицка

В Троицке прокуратура пресекла незаконные летние «отработки» в школах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сотрудники надзорного ведомства нагрянули в две школы Троицка после жалоб родителей.

«В ходе проверок было установлено, что учащиеся в летнее каникулярное время привелчены к трудовой деятельности, не предусмотренной образовательной программой, при отсутствии на это согласия их родителей (законных представителей), что является нарушением Федерального закона «Об образовании в РФ», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Администрации школ на лето время сформировали из числа учащихся 6-9 классов трудовые бригады, занимавшиеся так называемой «отработкой»: прополкой и поливом клумб на территории школы, уборкой территории, ремонтом книг в школьной библиотеке и другой подобной деятельностью, которая учебным планом образовательного учреждения не предусмотрена. При этом, планируя такого рода занятость учащихся в каникулярное время, работниками школ согласия учащихся и их родителей на осуществление труда в школе получено не было.

Положениями статьи 37 Конституции Российской Федерации каждому гарантирована свобода труда и установлен запрет на принудительный труд, напомнили в надзорном ведомстве. А Трудовой кодекс и закон об образовании прямо запрещают привлечение учащихся к труду, не предусмотренному образовательной программой, без их согласия и без согласия их родителей.

Прокурором города руководителям школ, где выявлены нарушения закона, внесены представления об их устранении, а также объявлены предостережения.

В целях недопущения подобных нарушений закона в других школах Троицка, руководителю управления образования города направлена соответствующая информация.

Челябинск, Виктор Елисеев

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