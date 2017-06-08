Непрограммируемый телефон: магнитогорца выгнали с ЕГЭ по физике

Южноуральский выпускник попался на ЕГЭ с мобильником.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального министерства образования и науки, накануне более 4,5 тысяч 11-классников Челябинской области написали единые госэкзамены по литературе и физике.

На выполнение экзаменационных работ по обоим предметам одиннадцатиклассникам выделили 3 часа 55 минут. Напомним, для успешной сдачи экзамена по физике необходимо набрать минимум 36 баллов, по литературе – 32 балла.

По правилам, участники ЕГЭ при сдаче физики могут использовать непрограммируемый калькулятор и линейку.

Между тем, в Магнитогорске один из выпускников умудрился пронести в пункт проведения ЕГЭ сотовый телефон.

Нарушителя удалили с экзамена без права пересдачи. В остальном, выпускные испытания прошли без сбоев.

Результаты ЕГЭ по физике и литературе обещают опубликовать не позднее 22 июня.

Следующий экзамен в рамках основного периода ЕГЭ-2017 пройдет уже завтра: школьники будут сдавать русский язык, являющийся обязательным предметом для всех выпускников.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.06.17

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