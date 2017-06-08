Казахский контрабандист ответит в суде Троицка за подкуп полицейских

Бутлегер из Казахстана предстанет перед судом за попытку дачи взятки сотрудникам южноуральской полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Троицкого района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Казахстана, обвиняемого в попытке подкупа полицейских.

Ночью 23 мая нынешнего года жителя соседнего государства задержали сотрудники полиции в районе пункта пропуска «Бугристое»: при осмотре автомобиля стражи порядка обнаружили 1 тысячу 20 бутылок казахстанской водки. За незаконный оборот алкогольной продукции без обязательной маркировки акцизными марками РФ ему грозили конфискация всей партии алкоголя и штраф в 4-5 тысяч рублей.

Бутлегер решил откупиться, предложив полицейским тысячу рублей. В итоги водку у него все-таки изъяли, материалы о привлечении казахстанца к административной ответственности направлены в Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому Федеральному округу, а уголовное дело – в Троицкий районный суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.06.17

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