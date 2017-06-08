Четверг, 8 июня 2017, 11:48 мск

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Челябинскую компанию наказали за бесконтрольные выбросы отходов металлургического производства

Челябинскую компанию наказали за бесконтрольные выбросы отходов металлургического производства

В Челябинске юридическое лицо выплатит штраф за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Как сообщили РИА в пресс-службе областной прокуратуры, проведена проверка соблюдения законодательства об охране воздуха ООО «Технопром».

Установлено, что предприятие занимается выплавкой ферротитана, используемого в качестве добавки при производстве стали, а также литьем различных деталей.

На момент проверки инвентаризация выбросов вредных веществ, выделяемых при сплаве железа с титаном, алюминием, хромом, марганцем и кремнием, не проводилась.

Также компания не разрабатывала мероприятия по снижению выбросов в период неблагоприятных метеоусловий, не утверждала план-график производственного контроля на источниках и границе санитарно-защитной зоны.

По итогам проверки прокуратура вынесла постановление о возбуждении в отношении ООО «Технопром» административного дела за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия.

Юридическому лицу выписан штраф в размере 20 тысяч рублей. Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

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