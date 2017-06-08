Челябинскую компанию наказали за бесконтрольные выбросы отходов металлургического производства

В Челябинске юридическое лицо выплатит штраф за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, проведена проверка соблюдения законодательства об охране воздуха ООО «Технопром».

Установлено, что предприятие занимается выплавкой ферротитана, используемого в качестве добавки при производстве стали, а также литьем различных деталей.

На момент проверки инвентаризация выбросов вредных веществ, выделяемых при сплаве железа с титаном, алюминием, хромом, марганцем и кремнием, не проводилась.

Также компания не разрабатывала мероприятия по снижению выбросов в период неблагоприятных метеоусловий, не утверждала план-график производственного контроля на источниках и границе санитарно-защитной зоны.

По итогам проверки прокуратура вынесла постановление о возбуждении в отношении ООО «Технопром» административного дела за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия.

Юридическому лицу выписан штраф в размере 20 тысяч рублей. Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.06.17

Казахский контрабандист ответит в суде Троицка за подкуп полицейских. / Непрограммируемый телефон: магнитогорца выгнали с ЕГЭ по физике. / «Отработки» вне закона: прокуратура потребовала прекратить использовать детский труд в школах Троицка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»