Челябинскую компанию наказали за бесконтрольные выбросы отходов металлургического производства

В Челябинске юридическое лицо выплатит штраф за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, проведена проверка соблюдения законодательства об охране воздуха ООО «Технопром».
Установлено, что предприятие занимается выплавкой ферротитана, используемого в качестве добавки при производстве стали, а также литьем различных деталей.
На момент проверки инвентаризация выбросов вредных веществ, выделяемых при сплаве железа с титаном, алюминием, хромом, марганцем и кремнием, не проводилась.
Также компания не разрабатывала мероприятия по снижению выбросов в период неблагоприятных метеоусловий, не утверждала план-график производственного контроля на источниках и границе санитарно-защитной зоны.
По итогам проверки прокуратура вынесла постановление о возбуждении в отношении ООО «Технопром» административного дела за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия.
Юридическому лицу выписан штраф в размере 20 тысяч рублей. Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 08.06.17
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