Южноуральская радиостанция умудрилась продать под рекламу две трети эфира

Челябинские антимонопольщики возбудили дело о превышении допустимого объема рекламы в эфире одной из радиостанций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, ведомство признало ООО «Радио. Точка», вещающее в Южноуральске на частоте радиоканала «Европа Плюс», нарушившим требования законодательства о рекламе.

Объем распространенной в эфире радиоканала «Радио.Точка.Центр» рекламы в марте 2017 года превысил установленную законодательством норму. Из 68 минут вещания радиоканала в сутки 40 минут заняла реклама.

Между тем, согласно требованиям закона о рекламе объем рекламы в каждой радиопрограмме не должен превышать 20% времени ее вещания в сутки. Исключение составляют случаи, когда радиопрограмма специализируется на сообщениях и материалах рекламного характера.

Запись радиоэфира направило в Челябинское УФАС региональное управление Роскомнадзора, которое зафиксировало факт превышения продолжительности вещания рекламы в ходе проверок. Антимонопольное ведомство выдало предписание о прекращении нарушающих закон действий. Компания должна сообщить об исполнении предписания, направив в Челябинское УФАС эфирную сетку вещания и запись трансляции радиоканала.

Также в отношении ООО «Радио. Точка» будет возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого к компании могут быть применены штрафные санкции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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