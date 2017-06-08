Чиж и другие: на Южном Урале начинается «Ильменка»

Под Миассом пройдет 41-й Ильменский фестиваль авторской песни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе фестиваля, в этом году любителей авторской песни ждут с 9 по 11 июня в окрестностях Миасса, на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина».

В фестивале примут участие Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко, Леонид Сергеев, Галина Хомчик, Андрей Крамаренко, Роман Ланкин, Вячеслав Ковалев и Сергей Григорьев, Анатолий Киреев, ансамбли «Зеленая лампа» и «Седьмая бригада» и другие представители бардовской песни из разных городов России. К ним присоединятся молодые авторы и исполнители, представляющие иной, но близкий фестивалю, музыкальный формат: Филипп Август, Алексей Хомчик, Павел Пиковский и Рамиль Бадамшин.

В концерте «Олег Митяев представляет» примет участие специальный гость фестиваля –Сергей Чиграков (Чиж).

Традиционно зрителей принимают две основные концертные площадки: Главная сцена и Лесная сцена. Здесь пройдут сольные концерты артистов и гостей, концерты «Ильменский звездопад», «Виват, Ильмены!», «Ильменские гвозди» (юмор в авторской песне), концерт лауреатов и дипломантов «Ильмен-2017», творческие встречи и мастер-классы. На специальной площадке «Росатом. U235» пройдет отборочный тур участников Международного открытого фестиваля авторской песни и поэзии «U235».

По традиции, вход на фестиваль, размещение в палаточном лагере, участие во всех мероприятиях и посещение концертов бесплатные. Палаточный лагерь обеспечивается питьевой водой, дровами и всем необходимым для приема большого количества гостей на природе. Организованы парковки для транспорта, информационный центр reception, «громкая связь», творческий центр (предварительное прослушивание участников конкурсов), торговая ярмарка, медицинская служба, пост полиции и МЧС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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