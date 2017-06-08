Арестован московский куратор «группы смерти», едва не угробивший южноуральскую школьницу

В Челябинской области суд арестовал подозреваемого в убийственной переписке с 14-летней школьницей.

Как уже сообщало РИА «Новый День», 17 мая из средней школы в Еткульском районе в больницу с диагнозом «отравление» была доставлена девочка-подросток. По предварительным данным, школьница съела большое количество таблеток. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ – «Доведение лица до попытки самоубийства».

По данным пресс-службы регионального управления СКР, в ходе расследования выяснилось, что подросток пыталась свести счеты с жизнью, получив угрозы убийством от неизвестного мужчины, с кем вела переписку в соцсетях.

Впоследствии удалось установить личность собеседника: им оказался 26-летний житель Москвы, по версии СК, работающий куратором группы смерти «Синий кит».

Следователи полагают, что мужчина, познакомившись со школьницей в Интернете, постепенно готовил ее к выполнению рокового «последнего задания».

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После задержания жителя Москвы этапировали в Челябинскую область. Сегодня Еткульский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Адвокат куратора группы «Синий кит» просил оставить подзащитного под домашним арестом, заявив, что он не будет скрываться от органов следствия, однако суд отправил москвича в СИЗО сроком на два месяца.

В настоящий момент следователи готовятся предъявить задержанному обвинение. Также проводятся допросы членов семьи пострадавшей девочки, ее одноклассников, педагогов и других лиц, проверяется вся документация, касающаяся образования ребенка: анализируются школьные журналы, тетради, дневники.

«В ходе следствия будет самым тщательным образом выясняться, имелись ли у ребенка с кем-либо из окружения конфликты. Предстоит установить причины и условия, которые могли способствовать произошедшему, на основании полученных данных в адрес компетентных органов будут внесены соответствующие представления», – заявили в пресс-службе южноуральского СКР.

Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям педагогов и членов семьи ребенка, проверят, как осуществлялся контроль со стороны родителей за ее поведением, что привело ее к замкнутости и погружению в переписку в сети Интернет с незнакомым человеком, а также условия обучения, психологический климат и профилактические мероприятия, проводимые в школе.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.06.17

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