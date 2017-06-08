Южноуралец утаил от дочери свыше 1,5 миллиона рублей дохода

Житель Верхнего Уфалея, не желая платить алименты, скрыл данные о неофициальном доходе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП Челябинской области, исполнительное производство по взысканию с мужчины алиментов на содержание его дочери ведется с 2011 года. Все это время должник работал руководитель среднего звена на одном из предприятий города. Ежемесячно бухгалтерия перечисляла

в пользу ребенка 1/6 части от заработной платы сотрудника.

Однако в феврале 2016 года в отдел приставов поступила информация об увольнении должника. По требованию судебного исполнителя безработный встал на учет в центр занятости.

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Алименты дочери начали перечислять из получаемого им пособия.

Однако спустя полгода к приставам обратилась экс-супруга должника. Женщина пояснила, что еще в период работы на предприятия бывший супруг получил 1 миллион 632 тысячи рублей. Данную информацию ей предоставил один из его коллег.

После отправки соответствующих запросов на предприятие и в пенсионный фонд данные о неучтенном при выплате алиментов доходе подтвердились. В итоге горожанину был выставлен новый счет на оплату алиментов – 272 тысячи рублей. Не желая гасить долг, мужчина обратился с жалобой в суд, однако по итогам рассмотрения иска должника обязали оплатить скрытые алименты.

Кроме того, приставы ограничили должника в праве выезда за границу и в праве вождения автомобилем. В результате мужчина полностью погасил долг.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.06.17

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