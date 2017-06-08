На Южном Урале старейший фестиваль бардовской песни сменил площадку и название

Фестиваль авторской песни «Черная скала» уходит с Таганая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нынешним летом традиционная «сходка» южноуральских бардов состоится не у Черной скалы на территории национального парка «Таганай», а на площадке возле Хрипуновского пруда, расположенного на Тесьминском водохранилище, в районе железнодорожного вокзала Златоуста.

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В этом году фестиваль продлится два выходных дня – 17 и 18 июня. Конкурсная площадка соберет множество авторов-исполнителей со всей Челябинской области и других уголков страны, однако имена гостей организаторы не раскрывают.

Что касается причин ухода с прежней фестивальной площадки, то они, по официальной версии, связаны с непомерной нагрузкой на памятник природы. Сегодня желающих посетить нацпарк «Таганай» намного больше, чем он может вместить в себя без ущерба для экосистемы, отмечает «Златоустовский рабочий». В связи с этим от массовых мероприятий у Черной скалы организаторы фестиваля, зародившегося еще в 70-ые годы прошлого столетия, решили отказаться.

Кстати, со сменой площадки сменилось и само название мероприятия. Отныне бардовский фестиваль в память о златоустовском поэте и журналисте Юрии Зыкове будет носить его имя.

Челябинск, Юлия Димова

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