Борьба с коррупцией по-уфалейски: конкурсы на ремонт тепловых сетей и контроль за их выполнением выиграла одна и та же фирма

В Верхнем Уфалее одна и та же организация выиграла конкурсы на выполнение ремонт сетей и контроль за выполнением этого контракта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце мая на электронной площадке завершился аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных сетей теплоснабжения в микрорайоне «Спартак». Начальная цена контракта была установлена на уровне 2 миллионов 914 тысяч 234 рублей. Но в результате торгов она снизилась почти на 30% – до 2 миллионов 98 тысяч 248 рублей. Именно за эту сумму согласилось выполнить ремонтные работы ООО «Теплоприбор» (компания принадлежит Алану Джиоеву, ставленницей которого считают нынешнего мэра Верхнего Уфалея Веру Ускову.

Но самое интересное произошло через неделю. 2 июня состоялся еще один аукцион. На сей раз – на исполнение функций заказчика-застройщика по ведению технического надзора и строительного контроля при выполнении подрядных работ по капитальному ремонту тех же самых сетей теплоснабжения. Начальную цену городские чиновники определили в 37 тысяч рублей. В ходе торгов ее «сбили» до 24 тысяч 50 рублей (-35%). И выиграло аукцион все то же ООО «Теплоприбор».

«Это на самом деле гениальная придумка – настоящее уфалейское ноу-хау или «инновация», как любят сегодня говорить учителя нашей управленческой протоэлиты из небольшого подмосковного города, – иронизирует Ufaleeka.ru. – Чтобы больше не было никаких претензий к подрядчикам, нужно просто сделать так, чтоб они сами себя и проверяли. Сами перед собой отчитывались и сами у себя подписывали акты. Не исключено, что именно этому учили «управленческую команду» Веры Усковой в РАНХиГС, где она недавно закончила обучение и привезла диплом «За креативность и стойкость».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.06.17

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