Четверг, 8 июня 2017, 15:26 мск

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На Южном Урале обезвредили банду, орудовавшую на дорогах

На Южном Урале обезвредили банду, орудовавшую на дорогах

В Челябинской области задержали банду воров, «охотившихся» на большегрузы.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в краже имущества дальнобойщиков и содержимого фур подозреваются 9 жителей Златоуста.

По данным полиции, разбойники орудовали по ночам на федеральной трассе М5 в районе Сатки и Чебаркуля, а также в Копейске. В одну из таких вылазок члены группировки похитили из грузовика 89 свинцовых слитков весом 37 килограммов каждый. Общий ущерб от действий налетчиков составил более 700 тысяч рублей.

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Скрутить преступников полицейским помогли коллеги из УФСБ региона, а также бойцы СОБР и ОМОН.

По фактам кражи в крупном размере в отношении задержанных возбудили сразу три уголовных дела. В настоящий момент все подозреваемые заключены под стражу.

Расследование продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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