В челябинском дворе вырос фонтан высотой в шесть этажей

В Челябинске рядом с многоэтажкой вырос фонтан высотой в шесть этажей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 10:00 в районе дома №7 по улице Потемкина в Тракторозаводском районе города. Причиной ЧП стал прорыв трубы.
По словам очевидцев, струя оказалась настолько сильной, что она явно помоет окна некоторых квартир, вот только при этом кому-то придется остаться без воды. Челябинцы отмечают, что в этом доме в минувший вторник началась опрессовка – возможно, проблема вызвана слишком большим напором воды.
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 08.06.17
Бизнес Урала уходит в онлайн-расчеты. / На Южном Урале обезвредили банду, орудовавшую на дорогах. / Борьба с коррупцией по-уфалейски: конкурсы на ремонт тепловых сетей и контроль за их выполнением выиграла одна и та же фирма. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»