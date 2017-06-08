В челябинском дворе вырос фонтан высотой в шесть этажей

В Челябинске рядом с многоэтажкой вырос фонтан высотой в шесть этажей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 10:00 в районе дома №7 по улице Потемкина в Тракторозаводском районе города. Причиной ЧП стал прорыв трубы.

По словам очевидцев, струя оказалась настолько сильной, что она явно помоет окна некоторых квартир, вот только при этом кому-то придется остаться без воды. Челябинцы отмечают, что в этом доме в минувший вторник началась опрессовка – возможно, проблема вызвана слишком большим напором воды.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 08.06.17

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