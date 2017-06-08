Четверг, 8 июня 2017, 16:53 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

В День России в Челябинске перекроют проспект Ленина

В День России в Челябинске перекроют проспект Ленина

День России «отпразднуют» в Челябинске перекрытием главной магистрали города.

Как сообщили РИА в пресс-службе мэрии, торжества в честь Дня России в Челябинске начнутся 12 июня в 11:30.

Первым мероприятием в праздничный день станет красочное шествие «Парад дружбы народов». С целью его проведения будет перекрыт проспект Ленина в районе его пересечения с улицей Кирова. По данным городской администрации, проезд по этому участку 12 июня будет закрыт с 11 часов 20 минут до 11 часов 45 минут.

Пресс-служба челябинской мэрии опубликовала подробную программу мероприятий на День России. Так, сообщается, что в колонну парада войдут иностранные студенты, представители национальных центров региона и консулы разных стран. Всем им предстоит пройти шествием по Кировке от Молодежного театра до театра имени Глинки. С целью прохождения колонны на указанный период будет закрыто движение по пр. Ленина. Кроме того, с 8 до 12 часов будет ограничен доступ транспортных средств на территорию, прилегающую к Молодежному театру.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 08.06.17

В челябинском дворе вырос фонтан высотой в шесть этажей. / Бизнес Урала уходит в онлайн-расчеты. / На Южном Урале обезвредили банду, орудовавшую на дорогах.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Челябинск, все новости

Южноуральские москвичи: большинство челябинцев считают себя жителями столицы

В Магнитогорске после домашних родов скончался новорожденный малыш

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Снимите это немедленно: курьез с ремонтом дороги в Магнитогорске вызвал насмешки горожан

День России в пробках: в праздничные выходные в Челябинске ограничат проезд по шоссе, проспекту и нескольким улицам

Москва /

В Москве задержан администратор «группы смерти»: довел до самоубийства челябинскую школьницу
Все новости