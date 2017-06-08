В День России в Челябинске перекроют проспект Ленина

День России «отпразднуют» в Челябинске перекрытием главной магистрали города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, торжества в честь Дня России в Челябинске начнутся 12 июня в 11:30.

Первым мероприятием в праздничный день станет красочное шествие «Парад дружбы народов». С целью его проведения будет перекрыт проспект Ленина в районе его пересечения с улицей Кирова. По данным городской администрации, проезд по этому участку 12 июня будет закрыт с 11 часов 20 минут до 11 часов 45 минут.

Пресс-служба челябинской мэрии опубликовала подробную программу мероприятий на День России. Так, сообщается, что в колонну парада войдут иностранные студенты, представители национальных центров региона и консулы разных стран. Всем им предстоит пройти шествием по Кировке от Молодежного театра до театра имени Глинки. С целью прохождения колонны на указанный период будет закрыто движение по пр. Ленина. Кроме того, с 8 до 12 часов будет ограничен доступ транспортных средств на территорию, прилегающую к Молодежному театру.

Челябинск, Олег Кирьянов

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