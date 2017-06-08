Хранивший дома склад взрывчатки магнитогорский поклонник Хаббарда избежал тюрьмы

Магнитогорец, хранивший дома взрывчатку и литературу по сайетнологии, избежал тюрьмы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска суд призналюжноуральца виновным в хранении большого количества взрывчатых веществ.

Мужчина был задержан в минувшем году, тогда во время осмотра его гаража и квартиры оперативники обнаружили более пяти килограмм взрывчатки, изготовленной кустарным методом, около пятидесяти килограмм компонентов для производства взрывчатых веществ и литературу по сайентологии. Во время следствия мужчина объяснил, что занимался изготовлением взрывчатки исключительно из «научного интереса», а ее испытания проводил только в безлюдных местах.

Накануне суд вынес приговор в отношении обвиняемого и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 36 месяцев.

Челябинск, Олег Кирьянов

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