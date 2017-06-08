В Магнитогорске пропал школьник со шрамом на лице

В Магнитогорске полиция и волонтеры ищут 14-летнего подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14-летний школьник из Магнитогорска по имени Севастьян Одновол пропал без вести. Об исчезновении мальчика в социальных сетях сообщает поисково-спасательный отряд «Легион Спас».

Отмечается, что 14-летний Сева ушел из дома по улице Тевосяна в минувшую среду, 7 июня. С тех пор о нем ничего не известно, на связь школьник не выходил.

Приводятся и приметы пропавшего школьника: рост 1 метр 60 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серо-голубого цвета, волосы темно-русые. Из особых примет – шрам на правом веке.

В день исчезновения подросток был одет в черные туфли, черные джинсы, черную куртку и белую рубаху. Всех, кому может быть известная любая информация о судьбе или местонахождении Севастьяна, просят сообщить об этом в полицию по телефонам 02, 7(963)094-50-85 или 7(908)576-47-33.

Челябинск, Олег Кирьянов

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