Жильцы дома в Кыштыме остались без газа и света

Жители одного из домов Кыштыма остались без газа и света.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в безвыходной ситуации оказались жильцы одного из многоквартирных домов в кыштымском микрорайоне «Коноплянка» – южноуральцы.

Еще неделю тому назад сотрудники «Газпром газораспределение Челябинск» перекрыли в доме по улице Кольцова газ. Такое решение было принято специалистами Госжилинспекции, выявившими отсутствие в квартирах дома вентиляционных каналов, что, впрочем, никого не беспокоило долгие годы.

Постепенно жильцы многострадального 2-этажного дома начали переходить на использование электроплит, попутно опасаясь, что проводка в довольно старом доме может не выдержать, пишет «Кыштымский рабочий». И эти подозрения оправдались уже в минувшую среду – 7 июня в доме заискрила проводка. Более того, без света в результате этого происшествия остался не только отключенный от газа дом, но и еще пять жилых домов по соседству.

Как рассказал старший по дому Вячеслав, горожане сразу позвонили в ЕДДС, откуда им прислали электриков. Однако за весь вчерашний день решить проблему так и не удалось, поэтому южноуральцы до сих пор остаются без электричества. При этом, остальные пострадавшие дома могут пользоваться хотя бы газом.

Представители Челябинской электросетевой компании заверили, что ремонтная бригада занимается устранением последствий происшествия и сегодня. Диспетчеры компании утверждают, что причина отсутствия электричества кроется в обрыве проводов, возможно, из-за обломавшихся ветвей дерева. Впрочем, жильцы пострадавшего дома не соглашаются с этой версией, по их словам, возле столба ЛЭП нет деревьев, чьи ветви доставали бы до проводов.

Челябинск, Олег Кирьянов

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