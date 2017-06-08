Либо выдрали, либо смяли: в Миассе вандалы облюбовали новенькие урны

В Миассе неизвестные вандалы принялись портить новенькие уличные урны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе миасской мэрии, в прошлом месяце на центральном проспекте города установили и окрасили новые урны, чего в городе не делали уже шесть лет. 20 новеньких мусорных корзин должны были внести немного позитива в облик Миасса.

Теперь же некоторые из установленных всего пару недель назад урн и сами годятся только в утиль. К примеру, одна из них оказалась полностью смята и теперь не представляет никакой пользы.

«Установленные ранее в городе урны были выкрашены и преображены. Теперь же эти контейнеры либо смяты, либо выдраны», – сообщает пресс-служба администрации города.

«Хочется в очередной раз обратиться к жителям города Миасса. Давайте научимся беречь все, что устанавливается в городе для нашего же блага. Давайте, в конце концов, будем людьми. Тогда наш Миасс станет по-настоящему благоустроенным», – заявил глава администрации городского округа Геннадий Васьков.

Челябинск, Олег Кирьянов

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