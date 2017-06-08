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Не пила, но моргала: на трассе под Челябинском пьяную Бабу-Ягу впечатало в столб

Не пила, но моргала: на трассе под Челябинском пьяную Бабу-Ягу впечатало в столб

В пригороде Челябинска ведьма на метле устроила ДТП.

Как передает корреспондент РИА , необычный арт-объект, демонстрирующий последствия пьяной езды, появился на подъезде к поселку Красное поле.

На обочине дороги красуется манекен Бабы-Яги, руками и ногами обнявшей опору ЛЭП. Под ведьмой висит предупреждающая табличка: «Не пей за рулем».

«Новый День – Челябинск» , и

Автор фотографии, обсуждая оригинальный способ борьбы с пьянством, признает, что впечатанная в столб женщина, действительно, мотивирует. Однако судя по комментариям в соцсетях, демоническая «летчица» заставляет задуматься лишь мужчин.

Дамы же ее понимают и оправдывают: «Она не пила, а медленно моргала», – нашла шутливое оправдание для пьяной Бабы-Яги участница группы «Подслушано ЧМЗ». «Она просто такая же невнимательная, как я вчера», – ответила ей собеседница. Третья горожанка заявила, что задумка не такая уж и оригинальная: женщина видела похожую дамочку два года назад в Подмосковье. Однако в отличие от уральского сородича столичная ведьма обнимала не столб, а дерево и просила подвыпивших автолюбителей не летать.

Новый День: Не пила, но моргала: на трассе под Челябинском пьяную Бабу-Ягу впечатало в столб

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.06.17

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