Не пила, но моргала: на трассе под Челябинском пьяную Бабу-Ягу впечатало в столб

В пригороде Челябинска ведьма на метле устроила ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необычный арт-объект, демонстрирующий последствия пьяной езды, появился на подъезде к поселку Красное поле.

На обочине дороги красуется манекен Бабы-Яги, руками и ногами обнявшей опору ЛЭП. Под ведьмой висит предупреждающая табличка: «Не пей за рулем».

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Автор фотографии, обсуждая оригинальный способ борьбы с пьянством, признает, что впечатанная в столб женщина, действительно, мотивирует. Однако судя по комментариям в соцсетях, демоническая «летчица» заставляет задуматься лишь мужчин.

Дамы же ее понимают и оправдывают: «Она не пила, а медленно моргала», – нашла шутливое оправдание для пьяной Бабы-Яги участница группы «Подслушано ЧМЗ». «Она просто такая же невнимательная, как я вчера», – ответила ей собеседница. Третья горожанка заявила, что задумка не такая уж и оригинальная: женщина видела похожую дамочку два года назад в Подмосковье. Однако в отличие от уральского сородича столичная ведьма обнимала не столб, а дерево и просила подвыпивших автолюбителей не летать.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.06.17

Либо выдрали, либо смяли: в Миассе вандалы облюбовали новенькие урны. / Жильцы дома в Кыштыме остались без газа и света. / В Магнитогорске пропал школьник со шрамом на лице. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»